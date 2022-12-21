檢調人員搜索台南市政府經發局辦公室。（洪榮志攝）

台南地檢署疑似偵辦光電弊案，今天指揮警調人員搜索台南市政府經發局長陳凱凌的住所及辦公室，並約談陳凱凌等多人到案說明，目前仍在問訊中。

據查，今天上午7點多，檢調於陳凱凌還沒出門上班時，先到他位於中西區的住處搜索，並傳喚到案問訊；之後，檢調又搜索市府經發局陳凱凌的辦公室，以及承辦光電業務的能源科。

儘管檢方以「偵查工作進行中」為由，拒絕透露相關案情，但知情人士懷疑，今天檢調的搜索、傳喚行動，應是針對光電弊案展開偵辦。

據了解，陳凱凌就任後，曾因整頓人事惹來黑函檢舉，被市議員謝龍介在議會質詢，還向台南地檢署告發涉嫌圖利、藉勢藉端勒索財物等罪；陳為自證清白，也南檢提告謝龍介涉嫌毀謗，2案檢方均受理偵辦。

2020年1月21日接任經發局長的陳凱凌，台灣大學城鄉所碩士、師範大學法學博士，曾於大學院校任教，也曾擔任新竹市政府都發局長、桃園大眾捷運公司總經理、高雄市政府捷運工程局長、建設局長、副秘書長等職務。