卡達世界盃足球賽落幕，參賽隊伍也各自回國，隊史首度晉級到4強的摩洛哥，儘管在4強階段連輸兩場僅獲第4，還是讓摩洛哥人民相當驕傲，當地時間周二摩洛哥隊也搭上雙層觀光巴士遊行，接受成千上萬球迷的歡呼。

在摩洛哥首都拉巴特，球迷擠滿四線道大道，歡迎他們心目中的世足英雄們，搖晃的旗幟、閃耀的小煙火加上手舞足蹈及鼓聲，整個街頭一片歡欣鼓舞，摩洛哥隊總教練雷格拉古（Walid Regragui）和球員微笑接受球迷支持，送上飛吻、以球迷為背景自拍。

摩洛哥是非洲首隊也是阿拉伯首支晉級到世界盃4強的球隊，特別的是，「亞特拉斯雄獅」還是在第一次於阿拉伯國家舉辦的世足，留下這個歷史性的紀錄，過程中還擊敗過比利時、西班牙、葡萄牙等歐洲勁旅。

27歲的咖啡店老闆加齊（Reda Ghazi）告訴美聯社：「摩洛哥隊在2022卡達世界盃的表現，會被寫入歷史書籍紀念，這是自從這項大賽開始以來，最令人興奮的一屆了！每個摩洛哥人夢想可以在世界性足球賽事贏得什麼，尤其我們又是一個熱愛足球、為足球瘋狂的國家。」

摩洛哥隊讓阿拉伯世界及非洲都為他們喝采，拉巴特居民佐涅（Omar Zorgane）說：「身為非洲代表隊伍，摩洛哥打破了很多紀錄，讓整個非洲大陸驕傲。」

摩洛哥足球隊搭乘雙層巴士遊行，接受球迷歡呼。（美聯社）

摩洛哥球迷夾道歡迎足球隊回國。（美聯社）