今年中央政府稅收可望再大幅超徵，國民黨立委江啟臣今批評，國內經濟嚴重衰退、央行持續升息，通膨更讓實質薪資倒退，民眾荷包縮水，生活壓力倍增；人民過寒冬，政府卻超徵稅收，請政府還稅於民、照顧、幫助人民渡過景氣寒冬。

江啟臣說，2019年蔡總統在元旦談話說「經濟有成長，我們的稅收也都超出預期，我已經請行政院儘快拿出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利」。如今3年過去還是沒有看到具體方案，蔡說好的紅利分享還算話？