王樂妍、張雁名婚禮戲臨時加了吻戲。（台視提供）

王樂妍、張雁名劇中有情人終成眷屬。（台視提供）

方馨劇中開心好姊妹王樂妍有了幸福歸宿。（台視提供）

台視《美麗人生 壯志高飛》劇情進展神速，劇中張雁名飾演的「李德盛」才剛恢復記憶，就立刻向王樂妍飾演的「王樂仙」求婚，並在今晚（21日）即將步入禮堂。這場幸福的結婚戲，在所有親友的祝福下完成，也因為氣氛浪漫，導演順應劇情臨時追加吻戲，王樂妍和張雁名灑糖無極限。由於事出突然，讓王樂妍緊張直呼：「好久沒拍吻戲，好害羞耶！」

張雁名透露，平常若拍親密戲一定會和老婆報備，而他前一天才跟老婆說沒有吻戲，因此現場得知消息後，擔心對方吃醋，立刻傳訊向老婆說明情況。起先張雁名老婆沒有回覆，過了一會就傳香蕉被捏斷的影片，警告意味濃厚。張雁名看到影片，傻笑表示：「不知道是什麼意思耶？老婆太幽默了！我想今天收工之後應該會先去精品店，買個包包回去孝敬她。」顯現夫妻倆的好感情。

王樂妍和張雁名兩人郎才女貌，一直都是觀眾敲碗想看到感情開花結果的一對，在劇中角色終於獲得幸福，兩人都直呼感動。王樂妍在劇中一共穿了3次婚紗，這次婚紗強調腰部曲線，傲人深溝若隱若現，連林可唯看到都直呼：「腰好細喔！」王樂妍笑說，自己也覺得這套很好看，因為自己持續有在瘦身，一天只吃兩餐，才能維持好身材，她表示：「如果等到要拍婚禮戲才準備，就來不及了啦！」

對於臨時加場的吻戲，王樂妍透露，第一次跟人夫拍吻戲的確緊張，但自己單身不用跟誰報備，因為是臨時追加，來不及做什麼準備，不過中午剛好沒吃飯，對此王樂妍則解釋：「是因為衣服太緊了，不是因為吻戲喔！」