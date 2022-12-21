農曆春節即將到來，新北市環保局呼籲民眾提前開始除舊布新大掃除，各區清潔隊於明年1月21日除夕當天，將自上午開始提前收運至下午6時止，1月22日至24日農曆初一至初三則停止收運，另1月25日農曆初四雖逢周三停收日，但考量民眾已累積3天未倒垃圾，故25日清潔隊員將提前上工，加班收運。

新北市環保局表示，除夕晚間至農曆初三循線垃圾停收期間，新北市額外設置了72處定時定點收運站，如有倒垃圾需求的民眾，可多加利用，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。環保局表示，春節期間如欲前往72處定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。

為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器外，亦將機動巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段於定點收運站隨意棄置垃圾造成環境髒亂，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元罰鍰。

環保局提醒，民眾倒垃圾應依規定區分為一般垃圾、廚餘和資源回收物3類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋中丟入垃圾車。造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應於空曠處排空，再交付資源回收車。

行動電源、電池等應資源回收；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線，並請提前於1月14日(六)前向清潔隊預約登記，以利於年前進行清運，家中整理出不需使用但外觀良好功能正常的家具或家電，亦歡迎提供予需要之弱勢家庭，請於上班時間聯絡環保局「幸福小站」。