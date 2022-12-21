台灣交通環境對行人不友善，被美國有線電視新聞網（CNN）報導是「行人地獄」，立委提案將人行道違規停車納入民眾檢舉項目，交通部長王國材表示支持，內政部警政署則強調在各主管機關做好停車格管理的前提下，就支持納入。

立委陳椒華指出，台灣交通亂象不只是差，而是爛透，交通部今年交通死亡降到2814人以下的目標已經破功，現在又被國際媒體報導對行人不友善。陳說，她在道路交通管理處罰條例修法提案中，希望把民眾可檢舉臨時停車納入檢舉項目中。

立委游毓蘭也說，被CNN報導行人地獄是很大的恥辱，政府沒有從根本解決問題，反而對民眾檢舉做了限縮，這是典型的鴕鳥心態，有很多樣態的交通違規，都應該開放給民眾檢舉。

王國材回應，支持恢復讓民眾取締人行道違停。警政署則回應，不反對開放民眾檢舉人行道違停，但希望各縣市政府停車主管機關，先把停車場、白線停車問題先處理好。