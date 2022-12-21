嘉義縣東石鄉有一隻猴子疑因遭人棄養，1年多來都在東石大橋一帶出沒，近日有附近居民發現猴子抱著一隻小黑狗趴趴走，因擔心小狗安危，有民眾向嘉義縣家畜疾病防治所通報救援，東石鄉民「成峻」表示，經向熟知猴子習慣，也長期觀察猴子的鄉民詢問，發現這隻猴子把小狗當成孩子在照顧，不但會餵小狗吃東西，還會幫牠洗澡，目前小狗是安全的。

這隻猴子把小狗當成孩子在照顧，不但會餵小狗吃東西，還會幫牠洗澡。（取自東石之美∕ 呂妍庭嘉義傳真）

成峻昨拍下拍到公猴把小狗摟緊緊，坐在樹幹上的畫面，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如也說，有民眾可能以為小狗被綁架，打到動物救援專線，目前正與當地居民討論要如何處理，一旦成功捕抓，會將兩隻動物先行安置。

這隻猴子把小狗當成孩子在照顧，不但會餵小狗吃東西，還會幫牠洗澡。（取自東石之美∕ 呂妍庭嘉義傳真）

「成峻」說，這隻猴子已在東石大橋一帶流浪1年多，有時在橋上就看得到牠的身影，附近居民對牠都不陌生，加上牠不會傷人，有時還會和人玩，很受村民喜愛，讓東石大橋屯仔頭一帶變成看猴的景點，建議不要捉牠，讓猴子自由生活與鄉民和平共處。