台灣要達到2050淨零碳排，三三會長林伯豐20日指出，應重新檢討能源配比，保留核能為基載電力，核能發電占比至少30％，核一、核二延後除役。

林伯豐表示，比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345的核電廠，建議開放企業建設小型核電廠。

三三會20日召開例會，林伯豐指出，台灣已經將2050淨零碳排入法，減碳是全民責任，尤其面臨國際產業供應鏈要求淨零，歐盟碳邊境調整機制2027年即將啟動，台灣目前再生能源建置落後，核能除疫後電力缺口278億度無法補上，產業用電持續成長，致2021年電力排放係數0.509，較2020年0.502更高。

林伯豐也因此提出八點建議：

一、重新檢討能源配比，保留核能為基載電力，核能發電占比至少30％，核一、核二延後除役。比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345的核電廠，建議開放企業建設小型核電廠。

二、提供投資扺減、融資利息補貼、私募股權租稅優惠等政策誘因，提升綠電業者投資建設意願。

三、企業使用再生油品或生質燃料，給予再生能源憑證、減碳認證或其他獎勵措施。

四、提高國際認可的自願性市場碳權抵換量，以實現淨零碳排承諾或目標。

五、參考美國「2021年儲能稅制獎勵及設置法草案」，企業投資儲能設備給予投資抵減，補助碳補存技術研發與應用。

六、徵收碳費應參考鄰近國家日本每公噸2美元或新加坡每公噸3美元，減碳是全民責任，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，所課徵之稅費與國際接軌，避免雙重徵收。

七、應全面檢討並建置可與國際接軌之碳盤查標準、輔導措施、認證標準與管理機制。

八、建議於產創條例針對企業有關製程減碳、污染防治、綠色設施等環保投資，增列投資扺減租稅獎勵。