華新麗華取得義大利CAS不銹鋼廠7成股權，12月起併入合併營收，印尼旭日冰鎳廠2023年第一季正式投產，近期國際銅價止跌回升，英國倫敦金屬交易中心（LME）20日鎳現貨及3個月期貨價格，因俄羅斯礦業巨擘諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）考慮明年減產10％而大漲1,100美元以上，推升華新21日股價大漲，目前漲幅超過4％。

外電報導，俄烏戰爭持續，歐洲買家考慮不再向俄羅斯購入鎳金屬，外界預期2023年全球鎳恐出現供應過剩，俄羅斯鎳業龍頭大廠諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）考慮明年鎳金屬產量減少約10％，並將減產計畫告知客戶。

消息一出，激勵LME鎳3個月期貨及現貨行情全面上漲，20日鎳3個月期貨收盤價28,334元，上漲1,119美元，漲幅4.11％；鎳現貨收盤價28,199美元，上漲1,126美元，漲幅4.26％。

華新斥資2.1億歐元，併購CAS不銹鋼廠案，已於11月底完成交割，12月起計入合併營收。華新布局電動車原料冰鎳，投資印尼旭日及印尼緯創兩家冰鎳廠，各年產5.5萬噸、各有4條冰鎳產線，明年第一季、2024年第一季分別量產，華新本身鎳鐵廠年產4萬噸，加上冰鎳，可掌控鎳金屬及冰鎳年產量8.4萬噸，增添未來營收成長動能。

法人預期，隨著冰鎳產能開出，華新明年營收可望年成長20％以上。