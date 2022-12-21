外交部近年來屢發生外館電報洩露，被在野黨與媒體用來攻擊民進黨政府。民進黨立委羅致政據此提案凍結外交部三百萬元預算，提出調查報告後始得動支。

立法院外交國防委員會今天審查外交部112年度主管預算，羅致政提案凍結基本行政費用一百萬元。羅致政解釋說明，長久以來關注外交部公文洩密情形，由於不會去凍結部長的特別費，因此只能在基本行政費用處理。

羅致政指出，每次電報外洩都說要改進但還是層出不窮，目前沒收到任何書面說明精進作為是什麼？因此只能以提案凍結預算的方式，要求外交部提出書面報告。

羅致政又進一步詢問查處洩密後續情形？有沒有請檢調協助？外交部政風處處長周志信回應說，沒有查到特定的個人，但有限縮特定範圍；外交部有和台高檢、廉政署聯繫討論，目前沒有列偵字案。

羅致政認為，如果政風自己查不到就應正式立案移送檢調，畢竟有幾個案子已經傷害到國家利益，「有可能洩漏給媒體，就有可能洩漏給任何人。」

由於多位立委以不同名目提案凍結基本行政費用，朝野立委經討論後，以公文外洩一案為主提案，併案凍結三百萬元，提出調查報告後始得動支。