慈濟大學創校迄今積極實踐環境永續精神，今年參加「世界綠能大學排名評比(UI Green Metric)」，從全球1050所大學中脫穎而出，得到第143名佳績，實屬不易。（慈濟大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈濟大學創校迄今約30年，校內硬體建築或其他建設均以綠色建築與環境保護概念為最高原則，校園綠地及透水鋪面高達8成以上，近年因應環境變遷，校方更積極實踐環境永續的精神，今年參加「世界綠能大學排名評比(UI Green Metric)」，從全球1050所大學中脫穎而出，得到第143名佳績，實屬不易。

「世界綠能大學排名評比(UI Green Metric)」由印尼大學(Universitas Indonesia Integrated Laboratory and Research Center)主辦，今年全球共有1050所大學參與評比，整體較去年增加94所，台灣則有30所，成績日前出爐，慈大整體成績得到全球143名佳績，於台灣排名則是13名。

由於慈大自2017年起，每年均參與世界綠能大學排名，首年得到第200名後，成績逐年攀升，今年更較去年進步14名，分數增加340分，其中，更在校園基礎設施項目中，勇奪世界排名第47名，台灣排名第5名；廢棄物管理方面則是世界排名第115名，台灣第9名，對長年推動環境永續的校方來說，是種肯定。

慈大指出，創校至今，不論校園硬體建築或其他建設，均以綠色建築與環境保護概念為最高原則，校園綠地面積及透水鋪面高達8成以上，並逐年因應環境變遷與校務發展需要，投入汙染防治、能資源管理設備與系統，及充足的校園安全防護、衛生管理及無障礙環境設施，同時提倡供應素食體現永續消費的精神，會議活動不使用一次性餐具、自備環保餐具，校內餐廳取得綠色餐廳認證，除達到垃圾減量，廢棄物在全校教職員生配合下，目前回收率約達6成。

慈大表示，近年來，全球對大學的表現評估已不再單著重於教學和研究的成就，逐漸轉變為綜合性評估大學對社會責任的貢獻，慈大未來將持續精進，透過更多教育推廣行動，鼓勵師生提高對永續發展趨勢的認知與認同，帶動社區及其他中小學校，善盡高教公共性職責，為永續發展努力。