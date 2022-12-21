立法院內政委員會今日審議《平均地權條例》部分條文修正草案，民進黨立委高嘉瑜在內政委員會詢問內政部代理部長花敬群，台灣房價不斷飆漲等問題，誰要負責；對此，花敬群說，都更進度不會跳票；高嘉瑜痛批，民眾心裡有一把尺。質詢過程中兩人激辯不斷，花敬群一度離開質詢台，相當不滿。

高嘉瑜詢問，台灣房價不斷飆漲、居住正義無法落實和社會住宅跳票沒辦法達到8年20萬戶的目標，台北市40年以上老屋占比44％，都更進度緩慢，誰要負最大責任？花敬群說，都更進度不會跳票，進度越來越快，高房價是長期問題，正在努力。

高嘉瑜痛批，民眾心裡有一把尺，我剛剛講的都是民眾的感受，如果到現在都不承認，就代表你還沒有去面對民眾感受的問題。花敬群表示，事實勝於一切。高嘉瑜說，最大的責任就是內政部花敬群；花敬群隨即表示，我沒有意見，如果說民眾認為我需要負責，我當然負責。

高嘉瑜怒斥，所以我覺得你非常不適任，因為你不願意去面對，你用這種態度來面對質詢，你不肯面對民眾心中的痛；高嘉瑜接著問，預售屋房價紅單炒作問題，罰則說明一下？花敬群說，紅單轉售罰則15萬至100萬元，高嘉瑜問，你覺得重嗎？投資客的獲利高達上百萬，根本無助於遏止紅單轉售的問題花敬群插嘴說，紅單很難到數百萬，可能是你的資訊有問題。

質詢過程兩人一來一往，高嘉瑜痛批，「這是民眾的感受」；花敬群回應，民眾也是部分民眾錯覺，委員我們真的要理性對話。高嘉瑜隨即反嗆，現在不理性的是你啦！花敬群說，民眾的感受多元，我們不要拿極端個案就說是全面，而高嘉瑜質詢過程中頻頻遭到花敬群插嘴，最終高嘉瑜忍不住詢問主席王美惠，主席，我現在講話，他一直在插嘴；花敬群回應，「好，那我閉嘴」並退離質詢台。

高嘉瑜說，花敬群沒有要聽問題，他只想講他想講的，預售屋紅單炒作的罰鍰，最低15萬，很多人認為要提高到30萬這是可以討論的，現在罰鍰是不是過低，無法遏止炒作的狀況，這部分部長應該傾聽民意，在推動所謂實坪制公設計價不合理性；高嘉瑜問，部長2021年4月當時說修法降公設，現在已經過1年半，修法在哪裡？花敬群才回到質詢台問，我可以回答了嗎？

高嘉瑜說，我現在問你修法在哪裡？花敬群說，建築技術規則，我們內部經過很多次討論，也跟民間對話，本質上版本已有構想，朝哪個方向修訂，整個建築產業內容要分別調整的工作一步一步來，平均地權條例更重要。高嘉瑜表示，所以你現在就是沒有要做？去年4月，我問當時部長徐國勇，他說會很快檢討全面檢討，花次長當時回答，會趕快修法第四會期提出，現在第六會期，建商反彈很大。

高嘉瑜說，這些不公不義，建商把內政部免計容積辨公設賣給民眾，一頭牛被剝兩層皮，把車道計入公設，這就是不公不義的事情，還說一步一步來，當全世界都在實坪制，公設要計價品質還越來越差，2015年到現在公設比在飆高，內政部無法可施。

高嘉瑜指出，公設比到35.9％，買房不是看每坪單價還要看公設，建商更惡劣，公設點交全部卡關，品質越來越差，等於建商擺爛無計可施，還要買公設，內政部沒有檢討改進，一直推託。花敬群再次詢問，「可以回答嗎？」緊接著說，其實剛剛提過，辦法想好了，政策推動需要節奏不能大開殺戒，最後一事無成。高嘉瑜批，民眾對執政黨已經開殺戒，等到要執行來不及。花敬群說，該承擔我承擔，謝謝委員。

最後，高嘉瑜說，這是民眾迫切感受到，讓民眾高公設問題，以此目標解決而不是推託；花敬群回應，全世界沒有實坪制的制度。