參選立委補選的台北市議員王鴻薇，前年發文指前台中市長林佳龍曾辦「海陸大餐」涉賄選，卻檢討別人吃「炒米粉」，林提告，台北地檢署認為，王女多以問句提出質疑且非無中生有，屬言論自由保障可受公評之事，作成不起訴。

這起官司是因去年台中第二選區立委補選，當時國民黨候選人顏寬恒出席的地方說明會，並有美食、菜色相當豐盛，林佳龍當時說希望檢調查清楚，後來台北市議員王鴻薇痛批，林佳龍過去被人檢舉請吃「海陸大餐」，綠營節目還有什麼臉在那討論一個下午？

王鴻薇當時在臉書發文表示，當年林佳龍自己選舉，在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，然後邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，做到這麼噁心，「你們都忘記了」？

林佳龍控告王女涉及誹謗，但台北地檢署認為，王鴻薇發文多以質疑口吻，目的應是喚起民眾對公共事務的參與，以及發揮公眾監督功能，縱然用詞尖酸刻薄讓身為公眾人物的林佳龍不快，也難認定為惡意誹謗，處分不起訴。