長榮鋼(2211)召開法說會，由董事長林耿立、總經理劉邦恩主持，轉投資的榮鼎率能明年第一季可望正式商轉，而公司持有長榮海運3.8萬餘張，收到長榮海運股利6.88億元，比去年增加5億多元，對公司111年EPS每股貢獻1.65元。

長榮鋼三大轉投資事業，欣榮企業，公司投資68.46%，進廠量前三季30.51萬噸，處理量30.13萬噸，與往年差異不大，維持一定量能，近三年來皆維持滿載發電狀態。未來展望，欣榮企業目前執行與桃園市政府環境保護局於2021年10月9日簽訂之短期過渡性廢棄物處理契約，後續10+5年之契約目前已完成議價及決標。而欣榮考量廢棄物組成成分變化及政府機關污染物排放量削減等議題，將參照國內外先進處理及污染防制技術完成焚化廠設備維修升級工作，逐步進行設備之升級更新工作，期使未來整體營運量能更加穩健。

水美工程，投資占8.13%，前三季進廠量1.36萬噸，處理量1.46萬噸，對於未來展望，因應政府減排政策，水美持續進行空污防制處理能力的改善及精進以及提升廢棄物處理量能。水美公司焚化爐新產線，也預計於2023年底完成全廠單元、功能測試及工程驗收，2024年6月前試運轉審查完成。期許未來提高處理量能，並提升整體競爭能力，焚化爐新產線目前進度都按計畫中，對目前產線並沒有影響。

榮鼎率能，投資占50.06%，明年第一季可望正式商轉，而今年四月已經有部分試營運，並有貢獻收入。今年九月榮鼎也已開始認列售電收入，整體功能測試完成，也提報主管機關審查。未來展望方面，榮鼎公司試營運期進入倒數階段，預計2023年第一季正式商轉。預估每年可提供熱處理21萬9000噸、厭氧消化4萬9275噸之處理量，另固化掩埋單元將可超過2.5萬立方公尺，除此之外，將廢棄物資源化產生再生能源，預估將可提供發電量約二億度。

長榮海運對長榮鋼鐵貢獻多少？長榮鋼表示，公司持有長榮海運3.8萬餘張，收到長榮海運股利6.88億元，比去年增加5億多元，對公司111年EPS每股貢獻1.65元。