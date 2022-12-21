體育用品零售商Fanatics說，在周日的世界盃足球冠軍賽過後，球迷紛紛增加購買商品，梅西(Lionel Messi)、姆巴佩( Kylian Mbappe)的球衣需求成長逾3倍。

阿根廷戲劇性地先以3比3和局，最終再以4比2擊敗法國，奪下冠軍，梅西進兩球，姆巴佩則進三球。這也是阿根廷國家隊自36年前馬拉度納(Diego Maradona)率隊奪冠之後，再次獲得大力神盃。

透過網路線上商店的瘋狂銷售，2022年的卡達世界盃的足球商品全球銷售，要比2018年俄羅斯世界盃的銷售要多出高達700%。

球迷們蜂擁地購買耐克(Nike)品牌的巴黎聖日耳曼(PSG)隊球衣，PSG官方網站的梅西和姆巴佩球衣，上周日的銷量多增加超過200%。該兩位足球巨星同屬巴黎聖日耳曼隊。

Fanatics負責經營巴黎聖日耳曼隊的官方銷售網站，該零售商表示，上周日的所有的PSG銷售，有40%是來自於美國顧客。