離岸風電開發須有直升機配合吊掛工程，今年某外商與國內股東籌設通運航空公司，由於資本額、內資持股比例不符規定，遭主管機關交通部民用航空局打回票，卻傳出經濟部直接找上交通部「溝通」後翻盤。交通部長王國材今表示，經濟部長王美花確實有找他談，他也說明相關規定，目前資本額、內資持比等問題已經解決。

立委洪孟楷質疑，有外商要與台灣股東成立直升機民航公司，原本民航局不同意，經過交通部、經濟部溝通翻盤。經查該位置登記在台北市松山區的商務中心，資本額僅有5萬元，持有人只有1位，就是個1人公司，卻可以動用部長幫忙開後門，會不會是下一個黑心快篩小吃店的翻版。

王國材表示，王美花確實有直接跟他溝通這件事，而依據普通航空業規定，外國投資不能超過50％，且資本額要5000萬元，一開始送到民航局確實不符規定，目前他了解該公司資本額是5000萬元。

洪孟楷批評，他今日還上網查詢確認，該公司的資本額還是5萬，難道是有人要騙2位部長，那豈不是經濟部長、交通部長被耍著玩、背後有什麼勢力？資本額那麼少的公司能承接這麼龐大的業務，竟然動用2位部長開綠燈。

王國材回應，該公司目前資本額確實已到5000萬元，而國內投資超過5成，到台灣落腳要求與本土合資，都有依相關規定。他也解釋，很多離岸風電公司從國外來，這些企業在國外本來有配合得很好的直升機業者，現在把它帶進來，經濟部認為這對離岸風電發展上非常重要，希望引到國內。