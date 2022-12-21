台灣宗教多元發展，宮廟密度也居高不下，尤其外來人口居多的新北市三重、蘆洲一帶。一名網友分享，三重某條巷子短短150公尺，居然有5間宮廟；還有網友在三蘆地區找「附近沒有宮廟的房子」，結果找了3個月還沒找到。

原PO在批踢踢發文，因近來心血來潮，動手做三重、蘆洲地區的宮廟地圖，沒想到才做了一小塊就快吐血，「上星期還有人跟我嗆最好三蘆到處都宮廟，現在我只想問，三蘆到底哪邊沒宮廟」。

他補充，某一條街的巷子最讓他大開眼界，短短150公尺就兩座宮、兩間堂，還有一個殿，「全台灣有比這條巷子還要更狂的嗎」。有網友附和，「我在三蘆看了3個多月的房子，真的避不開宮廟」、「全台超商1萬2000家，結果宮廟更多」、「房東帶我看過租屋處，樓下3間，然後左右對面各1間」。

網友好奇，為什麼三蘆地區宮廟密度這麼高，有人解釋，因當地社區多為早期中南部北漂族聚居之地，「這邊老房子都超過50年，那時候貧困，醫療物資也缺乏，宮廟是可以撫慰異鄉遊子的地方，也是社交中心」。