台灣數位支付蓬勃發展，大幅改變民眾生活與消費習慣。萬事達卡今（21）日發布《台灣消費者數位金融及支付趨勢調查》，已有七成以上台灣民眾在日常消費時首選使用數位支付工具付款，而在過去一年間，每十個消費者中就有一人不再使用現金作為支付工具，顯示民眾對數位支付的高度依賴。

此外，該調查同時發現，台灣民眾數位支付行為有從消費擴大至繳費的趨勢，和去年相較，透過線上繳納水電瓦斯等日常開支的比例成長一倍，而61至65歲的銀髮族群的成長比例更達到3倍。隨著數位支付滲入全年齡群眾的生活，消費者在使用支付錢包時有更加集中化的趨勢，也進一步期待電支帳戶的使用在未來將不受地方限制，輕鬆嗶進全世界。

根據金管會的最新統計，今年前三季累計非現金支付交易金額約4.5兆元，相較去年同期增長約12.8％，今年更有望突破6兆元大關。數位支付便捷安全的特質，再加上百貨、超商（市）等零售業者積極進攻支付市場的推波助瀾，促使消費者下載並註冊新的支付錢包。萬事達卡調查顯示，有68.1％的消費者在今年至少註冊一款以上全新的支付錢包；而註冊數達10個以上支付錢包的消費者，更較去年成長5倍。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出：「台灣數位支付業者百家爭鳴，民眾雖受各式促銷影響註冊多個支付錢包，但萬事達卡調查發現，有近九成消費者日常使用的支付錢包最多不超過3個，利用支付錢包消費每筆金額逾250元的消費者也已超過半數，成長幅度近一成，顯見消費者對於使用特定支付錢包忠誠度高，此外，我們從調查中也觀察到消費者期待各個支付錢包能夠用在更多地方，並更加重視商戶是否提供多樣支付選擇。因此，如何提升民眾的黏著度與持續擴大支付使用場景，將是各支付業者未來面臨的重要課題之一。」

萬事達卡同時發現，消費者經常遇到商戶無法提供數位支付服務，而有近45％的受訪者表示必須因此使用現金。面對目前市場上繁多的數位支付品牌，有90％的消費者仍希望在更多地方可用數位支付來付款；在開發新功能方面，也有77％的消費者希望自己所使用的支付錢包，能夠擁有附隨電子支付帳戶儲值卡，僅用電支帳戶綁定就可嗶進全世界的商家，使用場景更無遠弗屆！

萬事達卡《台灣消費者數位金融及支付趨勢調查》指出，儘管支付優惠回饋仍是消費者在選擇使用支付錢包的首要考量，但有55.9％消費者表示在挑選支付錢包時，會重視是否可在更多地方使用。而不同年齡族群挑選支付錢包的考量因素也有所差異，20歲到30歲的年輕世代最重視優惠回饋方案與單一支付錢包能否在多數消費地點使用；50歲到65歲的中高齡族群則是更加重視資安保障程度以及是否有繳納水電費等附加功能。

萬事達卡《台灣消費者數位金融及支付趨勢調查》顯示，「便利商店、超市、網購與量販店」是消費者最頻繁使用數位支付的四大場景，且隨著電支條例於去年七月正式上路後，零售業者紛紛加入支付戰局並搶攻商品隨取服務市場，同時運用各自累積的會員資料庫精準推播優惠訊息以提升用戶黏著度與忠誠度。

該調查發現，有超過25％的消費者今年開始透過數位支付購買超商、量販店的商品隨取券，且有近一成消費者開始固定訂閱咖啡、衛生紙等日常消費品，顯示零售業數位支付平台帶來的全新消費模式正改變消費者日常購物的習慣。此外，該調查也觀察到，透過線上繳納水電費等日常開支的消費者成長比例翻倍，從去年的32.8％上漲至今年的68.6％。