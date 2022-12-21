中天綜合台《同學來了》22日晚9點播出「各國人都在這裡找『桃花』，『一個人旅行』怎麼可以這麼好玩！」的主題，主持人安心亞很想嘗試獨自旅行，認為比較容易有豔遇，表示，獨旅會跟異地有比較多連結，帶伴的話，要跟旁邊的人聊天，可能會錯過。

藝人黃喬歆很認同，也經常獨自到韓國旅行，她透露，第一次去就是一個人去，因為就是想要有豔遇。她認為在海邊被搭訕的機率很高，黃喬歆解釋，因為去海邊穿比較少，男生看到就想認識，而她也分享在釜山被搭訕的經驗，她說，因為沙灘上有很多遮陽傘，我一坐下，管理員就說這是要錢的，但因為妳很漂亮，所以免費。來自韓國的來賓金炳秀則笑說，我們國家單身的都來海邊找對象。

安心亞一聽很心動，說現在開始學韓文。除此之外，黃喬歆也很推薦沖繩，她說，我跟小優去，有一個沖繩男生想跟我留LINE，但不是我的菜，我就說不要，可惡的是，小優跟他留了之後，後面上節目都狂說那個男生搭訕她冷落我，還講說「瑤瑤英文好爛，對方覺得好可怕，就來跟我搭訕」，明明就是我不要的。

而黃喬歆覺得亞洲女生容易被搭訕的原因竟是「想甩掉就可以立刻甩掉」，這讓阿Ken不禁聯想她是否還沒走出情傷，反問黃喬歆在講自己的例子嗎？黃喬歆急忙撇清，更叮嚀女生獨自到韓國夜店一定要小心，她曾被襲胸，直說，韓國男生就是色，對妳動手動腳毫無遮掩，我有一次去玩到夜店要打烊，燈也開始亮了，那些男生可能覺得今天一定要帶一個人回家，我跟他面對面經過，他手直接摸上來，摸了之後還拉著我不讓我走，我當下傻了，而且燈是亮著的！阿Ken則提醒女生獨自出遊，一定要把安全擺第一。