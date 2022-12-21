總統府人員接過婦幼團體的陳情書。（陳鴻偉翻攝）

近300多位民眾21日上午前往總統府前，高喊：「你跳票、我撕票！」，眾人抗議15年來從未修正、影響2300萬人健康的《菸害防制法》還卡在立法院；婦幼社福團體和陳情民眾用沉痛的哨音和口號，提醒蔡英文、蘇貞昌記得他們曾承諾修正菸防法，揚言如果跳票，一定要在2024撕掉對民進黨的選票！

陳情民眾表示，蘇貞昌今年初曾說，菸防法是優先且重要的國民健康法案，要在本年度完成三讀，當時行政院還派員收下大家呈交的巨型支票，不料等到年尾，擁有絕對優勢的民進黨團，卻讓此關在立法院卡關，目前只完成一讀。

民眾不滿指出，反觀國務機要費除罪化的修法，卻是快馬加鞭通過，兩相比較，與延宕的菸防法形成巨大的諷刺落差。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，21日帶領媽媽和社工，到總統府前抗議，大家在府前吹哨搶救菸防法，高喊：「你跳票！我撕票！」哨音口號響徹在二二八紀念碑廣場。

陳抗團體把1張代表菸防法的巨型支票，以及象徵2004年的總統選票，當眾撕毀丟棄，藉此表達對民進黨政府不信守承諾的唾棄，與會的年輕族群「大壯」說，蘇貞昌院長連神明都可以騙，眼看菸防法修法的支票又要跳票了，大家才會來撕選票表達抗議。

何若萍強調，民進黨在九合一大選大敗，如果再漠視國民健康法案，那緊接著2024要登場的總統和立法院選舉，那張和國民健康等值的選票，就會跟寫上立法承諾的支票，一起被撕成碎片丟進垃圾袋裡！

陳抗團體全張，新法應全面禁售紙菸以及加強防制二手煙害，眼看紐西蘭已經立法通過《無二手煙霧環境法案》，成為世界上首個逐年提高合法吸菸年齡的國家，何若萍說：「為什麼紐西蘭可以？台灣不行！」難道捍衛國民健康只能成為政治口號？呼籲民進黨不要忘了政府對民眾的承諾。

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