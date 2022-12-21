新北市一名49歲張姓婦人遇上假交友詐騙，對方謊稱要來台與她相見，卻因攜帶大量現金被拘禁在海關，需支付通行費才能放行，張婦信以為真，昨赴桃園市大園區的銀行欲匯款13.5萬元，經行員察覺異狀通報警方到場勸說，順利攔阻張婦遭到詐騙。

大園警分局指出，張婦日前透過臉書認識一名男網友，對方自稱是在英國工作的商人，2人相談甚歡，張婦被男子的花言巧語所騙陷入熱戀，對方見她卸下心房，便謊稱要來台與她見面以及投資房地產，但因攜帶大量現金，人被拘禁在海關，需要支付通行費才能離開。

張婦得知後，昨日下午從新北市要到桃園機場接人，途中到大園區的銀行欲匯款13.5萬元給對方支付通行費，銀行行員得知張婦匯款是要救援朋友，察覺是詐騙手法，隨即通報警方到場關心。

大園派出所警員邱重霖獲報後到場勸說，並當場用張婦的手機撥打電話給對方，對方接起後得知是警察便迅速掛斷，張婦才終於恍然大悟，驚覺受騙上當，頻向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦存下的積蓄。

警方提醒，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或金錢相關訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙專線或到派出所諮詢。