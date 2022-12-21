簽賭集團租用豪宅作為掩護，實際在內從事「假投資博弈」犯罪，現場查扣犯案用手機及電腦等證物。(圖／警方提供)

詐騙集團盜用美女圖一人分飾多角，透過臉書、LINE等社群平臺，吸引賭客線上簽賭。(圖／警方提供)

為打擊網路簽賭歪風，全力掃蕩網路賭博，金門縣警局日前透過網路及通訊平臺巡邏，跨海在臺中市破獲詐騙集團於網路上「男扮女裝」，透過臉書、LINE等社群平臺，聲稱小額投資即可高報酬，吸引賭客線上簽賭之「假投資博弈」網站後，隨即擴大偵辦，並持續向下刨根，共計查獲李姓賭客等共計45人，下注賭金合計約新臺幣1300餘萬元，全案依觸犯刑法網路賭博罪移送地檢署偵辦。

金門縣警局專案小組經長期蒐證監控，於今年9月中旬先在臺中市某豪宅內，會同臺中市政府警察局刑事警察大隊、保安警察大隊特勤中隊，直搗賭博機房藏匿處，該集團租用豪宅作為掩護，實際在內從事「假投資博弈」犯罪，現場並查扣犯案用手機及電腦等證物、流動賭資約8億餘元。

警方表示，經查該集團盜用美女圖，再以通訊軟體臉書或LINE「交朋友」博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，再以一人分飾多角之方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，吸引賭客下注。

經分析相關查獲事證，結合大數據智能分析技術，清查該賭博網站，有逾80名賭客下注賭博，為能釐清該賭博網站之賭金流向，縣警局再次跨海前往臺中，通知賭客到案說明，共計到案賭客45人，全案詢後於本月間移送地檢署偵辦。

法務部指出，近來博弈業者透過線上博奕遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興斂財的趨勢，從而衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題日益嚴重。金門縣警局配合政府政策，針對此類型犯罪打擊不遺餘力。

警方呼籲，年關將屆，各類賭博、詐欺之犯罪勢必如星火燎原，請民眾務必提高警覺，勿聽信高獲利、低風險、穩賺不賠之詐騙話術，若遇有相關與金錢有關之問題，都歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話多加諮詢，保住荷包，才能平安開心過好年。