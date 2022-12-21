國民黨新竹市議會正副議長人選因黨內還有異音，組發會主委許宇甄21日特別南下新竹開會，14位黨籍市議員再進行黨內第2度假投票，議長部分毫無懸念由爭取連任的許修睿獲14票全數通過，副議長則由首次表態參選的陳慶齡以過半的8票勝出，結果將由黨中央核定提名。

新竹市議會計有34席議員，但各黨席次都未過半，國民黨雖為議會最大黨，但也只有14席，加上日前已表態支持許修睿的無黨籍前議長鄭成光，仍只有15席，國民黨推出的正副議長未來仍需尋求無黨及「友黨」議員支持，以求票數過半。

國民黨新竹市議會14位黨籍議員今天作第2度假投票，陳慶齡獲過半的8票支持，將由黨中央核定提名。（陳育賢攝）

國民黨雖在本月15日舉行黨籍市議員座談會，會中並作議長假投票，尋求連任的許修睿獲過半議員支持，並將結果送黨中央核定，但仍有幾位議員提出不同意見，黨團總召陳治雄與陳慶齡就表示，假投票作業流程不符程序，大家都還有意見，認為會議沒有共識。

國民黨新竹市議會14位黨籍議員今天作第2度假投票，尋求連任的副議長余邦彥僅獲6票。（陳育賢攝）

為取得所有黨籍議員團結與共識，國民黨組發會主委許宇甄今天南下新竹市與黨籍議員開會聽取意見，會中再作第2度的無記名正副議長假投票，在日前獲8票支持的議長許修睿經這幾天持續與黨內議員溝通與懇託，今天是毫無懸念的獲14票全數通過支持。副議長假投票結果，陳慶齡獲8票支持，尋求連任的余邦彥僅獲6票，由陳慶齡勝出，許宇甄將把結果帶回黨中央核定提名。

對此結果許修睿表示，國民黨團此屆雖為最大黨，但席次仍沒有過半，14位黨籍議員一定要團結不能分裂，而且在25日正副議長選舉前還要繼續努力尋求無黨與他黨議員的支持，才能順利勝出，包括他自己與爭取副議長的人選都要努力。

至於副議長部分，雖然獲過半支持的陳慶齡將由黨中央提名參選，但此次假投票結果確實有分裂的變數與危機，未來投票時，黨內預料會祭出黨紀要全力支持黨中央提名人選，但獲6票支持的余邦彥未來動向仍受矚目，黨紀是否能有效讓全黨一心，加上候選人自己的意志都是關鍵。

據了解，此次市長選舉，新竹市藍白合操作與效應擴大，最後導致藍營候選人慘敗，黨內選後也爆發路線之爭，有議員認為不該有棄保效應，有議員則支持下架民進黨是唯一終極目標。而投票前一周余邦彥轉向支持民眾黨高虹安，有不少黨籍議員不認同此舉，也被認為是這次黨內假投票余邦彥失利的原因之一。