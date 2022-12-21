太魯閣國家公園每年吸引數百萬民眾入園，明、後年將有7個單位認養10條步道，協助巡查、清潔及簡易設施維護，今舉行簡單簽約儀式並頒發感謝狀。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道，維護步道設施。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

後疫情時代，台灣興起登山熱潮，太魯閣國家公園每年吸引超過400萬人次入園，園區內各類型步道深受遊客喜愛，太管處開放社會各界認養，有7個單位認養10條步道，認養維護2年，今天舉行簽約，感謝民間單位協助巡查、清潔或簡易設施維修。

走進步道是體驗太魯閣之美最親的方式，太魯閣國家公園範圍廣闊，園區步道有登山型、景觀型、健行型等33條，從平緩好走的砂卡礑、白楊步道，到較具挑戰性的大禮大同步道、得卡倫步道，一直到極受山友喜愛、高海拔的合歡主峰步道、畢祿羊頭縱走、南湖大山等各有不同風情。

太管處表示，民間參與步道認養已行之多年，透過認養的機制，民間單位不僅可藉步道認養親近自然，亦可同時進行步道維護工作，成效相當好，認養單位、步道及內容也逐年增加。

太管處說，這次認養為期兩年，單位及步道有：花蓮第二信用合作社（長春祠步道及砂卡礑步道）；臺灣電力公司花蓮區營業處（大禮步道）；中華民國山難救助協會（南湖大山步道及北二段步道）；中華民國山岳協會（羊頭山步道及畢祿山步道）；救國團天祥青年活動中心（綠水步道和白楊步道）；社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社（共同認養奇萊山步道），認養時間從2023年1月1日起至2024年12月31日止。

今天舉行簽約儀，也感謝今年度參與認養的山友團體，並頒發感謝。認養單位將派員巡查、清潔山屋周邊，並做簡易設施維修，過去也有認養單位協助步道改建，皆按照協議內容提供專業協助，藉由民間參與，減少政府人力及經費支出，目前仍有多條步道需要認養，歡迎有興趣團體一起參與。