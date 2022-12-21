阿根廷球星梅西（Lionel Messi）終於完成職業生涯終極願望，拿下夢寐以求的世界盃冠軍，阿根廷球員把握時間回國大肆慶祝，接受成千上萬球迷熱烈歡迎，而有媒體捕捉到了神奇一幕，當梅西從隊友帕瑞德斯（Leandro Paredes）接過冠軍盃後，天空突然落下了3道光芒打在他身上，宛如神仙下凡。

Fans shout at Paredes to give the World Cup trophy to Messi. Paredes turns and gives it to Leo, and immediately a beam of light appears, illuminating only Messi. Unreal. pic.twitter.com/5iS2oK8Wb0 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 20, 2022

阿根廷國家隊原先規劃長達30公里的遊行路線，從首都布宜諾斯艾利斯郊區一直到市中心，不過當地人潮實在太踴躍，巴士開了將近5小時之後，阿根廷國家隊才決定改坐直升機前往目的地，讓不少夾道歡迎的球迷感到非常失望。

時常分享西甲球隊巴薩隆納資訊的推特帳號《Barca Universal》，發布一張梅西坐在巴士上高舉冠軍獎盃的照片，當時天空更是出現了3道光芒，照在了奪冠功臣梅西身上，且照片中的藍天白雲正好為阿根廷球衣配色，3道光芒也代表阿根廷隊史拿下3座世界盃冠軍，更有球迷認為這是阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）顯靈，「這些光是馬拉度納照下來的」、「馬拉度納一直守護著阿根廷」、「他也想重溫舉著獎盃的感覺。」

梅西過去總是被認為在俱樂部才有辦法獲得成功，如今在阿根廷國家隊已經贏下美洲盃及世界盃，加上歐冠及聯賽的冠軍，已經完成了全滿貫的紀錄，然而35歲的梅西職業生涯仍持續著，屬於他的傳奇篇章還沒結束。