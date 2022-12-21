曾任台灣省政府新聞處主任秘書及台灣電影文化公司總經理的張時坤，熱愛攝影寫作，退休後仍筆耕不輟，已有10幾本著作，81歲的他集結全省跑透透遊山玩水的散策行旅，出版新書「牽手遊山玩水」，日前舉辦新書分享會，新竹市前市長童勝男夫婦及許多藝文界及資深媒體人皆出席共享喜悅。

張時坤在擔任公職時，即常發表文章，和各大報紙副刊舉辦文藝營，培養青年學子閱讀及寫作能力，組省政藝文訪問團至各地實地考察報導，更首創和民間出版社合作，贊助新人出書，成為他們晉身「作家」的貴人，創辦「台灣月刊」曾獲得金鼎獎，各項創新作法均開公家行政風氣之先。

張時坤的「牽手」郭淑婉曾任新竹市政府新聞股長及圖書館長。大女兒張宜如是旺宏教育基金會執行長，她說父親很低調，平時都不太講自己的成就，這次出書，她開始爬梳父親精彩的過往，發現許多大作家都很感念父親當年為他們爭取到許多權益及關照之情。

小女兒張宜真是中醫大新竹附設醫院執行長，她說爸爸總能透過淺顯的文字，描寫霎那間的美好，希望爸爸持續熱愛攝影和寫作，她非常佩服爸爸81歲還出書，這樣的毅力也激勵她，未來要出一本書留下美好紀錄。

張時坤表示，退休後喜歡攝影及旅遊，也以文字紀錄旅行的趣事與感動，60歲才開始學電腦，每天花好幾個小時坐在電腦前，整理追雲海、到各地遊山玩水的照片及影片，認真用平板及電腦整理之前的遊記文章並付梓印刷，81歲再次出書。他笑稱「年紀這麼大，出書真是不容易！」

張時坤新書「牽手遊山玩水」共分為熱愛雲海、古道玄機、花團錦簇、從天而降、怒濤拍案及攬勝拾穗六大章節，千變萬化的文字如行雲流水，歌詠詮釋台灣之美。

張時坤已出版「問情」、「你的身體我的靈魂」、「來自心靈的觸動」、「風景之外有風景」、「涵碧水沙連」、「奇美台中」、「台中山海屯」、「新聞行政實務」等書，及翻譯「十六個我」、「企業與人才」、「企業與公共關係」、「萬無一失的藝術」與「飄浮在喜瑪拉雅山群峰間」等書。