由日本女團「假面女子」出身的27歲寫真女神天木純（天木じゅん），清純甜美臉蛋下有著I罩杯核彈級曲線，是「童顏巨乳」偶像代表之一，更被網友封為「東洋乳神」，IG吸引超過199萬人追蹤。而近日推出寫真集並受邀登上多本性感雜誌封面的她，也特別曬出「大尺度自拍照」PO文宣傳，但網友一看照片都忍不住噴鼻血。

天木純近日受邀登上多本性感雜誌的封面，而她也特別發文希望粉絲們支持。但在公開的照片中，只見她躺在地上，身上所穿的米白色上衣領口全開，不吝嗇的展現超兇猛的核彈曲線，加上由下往上的拍攝角度，使原本就豐滿的上圍顯得更加飽滿，仔細一看還隱約露出「害羞部位」，令網友看了忍不住暴動，紛紛表示「窒息的愛」、「我還以為是腳」、「太兇猛了啦」、「破壞力！！！」、「真是不可思議的身材」、「欸~~太厲害了」、「想被夾」、「夾到不得了」吸引大批網友按讚。

事實上，即將再推出第4本寫真集的天木純，不久前也曾曬出幕後花絮照。照片中，天木純一絲不掛得趴在地上看向鏡頭，火辣的雙峰弧線與腰臀曲線一覽無遺，同樣令粉絲們看得臉紅心跳，忍不住直呼「最高！！！」、「綺麗」、「太喜歡這張照片了」、「So Sexy」網友們也相當期待她的新作品。