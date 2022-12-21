武陵農場寒流低溫變化萬千 農場冬季限定美景

武陵農場繼飛碟雲現身後，又一次令遊客驚奇連連的奇幻日出彩雲秀。（武陵農場提供）

橘紅色漂亮櫻花的落葉，葉緣上面有凝結的白霜柱狀冰晶，美麗且動人。（武陵農場提供）

武陵農場位於中高海拔，加上最近寒流低溫造成許多自然現象！副場長胡發韜指出，武陵農場21日早上日出前後，上演美麗日出景觀，藍天白雲為螢幕背景共伴彩雲飛翔，虹彩與霓光形成多元層次，疊疊層層迴異交錯，演繹成獨有氣象萬千的天空秀，令遊客驚奇連連。

胡發韜指出，武陵農場最近接連強烈冷氣團來襲塑造奇異景觀，包括漂亮的白霜形成仙氣裊繞，霧氣升騰景緻，與周邊思源埡口的晶瑩剔透霧淞及之前罕見飛碟雲，加上21日變化萬千，氣勢恢宏的日出秀，讓遊客讚嘆大自然的神奇和變化莫測，超美麗又幸運。

胡發韜說，今天早上日出前後，武陵農場的天空出現難得一見的美麗畫面，白雲蒼狗、流雲飛逝，細數天空中的色彩，有白、有青、有藍、有紫、有黃、有橙、有紅、有灰、有黑，多重自然色彩匯集於天空上，疊疊層層讓人為之錯亂，不同形狀交錯，怎不令人心動與讚嘆。

胡發韜表示，武陵農場今年最後的冬茶已採收完畢，茶園茶樹均已進入休眠期不怕霜害，茶花上結霜反而形成一種特殊美麗的景觀；寒流來襲時，武陵農場因低溫結霜銀白世界，讓人有如置身仙境充滿異國風情，場內遊客驚呼這是「農場冬季限定美景」。

胡發韜強調，武陵農場隨著天亮溫度逐漸升高，霧淞會逐漸融解，霧凇又稱「樹掛」或「霧凍」，是霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜積聚而成，類似下雪後的景觀；尤其橘紅色漂亮櫻花的落葉，葉緣上面有凝結的白霜柱狀冰晶，非常的美麗且動人。