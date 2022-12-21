疫情逐步解封，值此歲末年終，台灣安全駕駛監督聯盟今召開記者會，雖然近年來酒駕傷亡已降低，但疫情逐步解封，提醒酒駕違規事件驟增的可能性，要求恢復全國酒駕大執法，交通部修法對無照駕駛加重處罰，並對酒駕累犯以簡訊示警，同時呼籲餐飲業為消費者安排代駕。

根據交通部道安會公布的統計資料，2014至2020年的酒駕傷亡人數，從1萬8000餘人降為1萬1500多人，降幅37.6％，不過安全駕駛監督聯盟認為仍不夠。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜提出5點呼籲，第一，要求警政署即刻恢復自2012起實施的「全國性同步取締酒駕大執法專案」；第二，要求警方對於酒測值達0.25涉及公共危險罪者，應確實執行扣留移送法辦；第三，要求交通部修正法規加重處罰無照駕駛，防制無照的酒駕累犯上路，並對高風險群的酒駕累犯者則以細胞簡訊持續示警。

林美娜說，第四，呼籲賣酒的餐飲業者提供友善服務，為消費者安排計程車或代駕。第五，呼籲酒商販酒業者應善盡企業社會責任，積極配合大幅宣傳財政部公告之「酒後找代駕」相關警語。

酒駕被害人家屬陳昱芳提到，弟弟因對方酒駕事故過世已過5年，這5年在社會觀感、立法上有持續改善，疫情期間也降低人們聚酒的機會，但酒駕事故降低還是繼續造成憾事。她認為需要將法治觀念深植在公民生活中，希望社會能走到一次僥倖的念頭都沒有的境界。

台灣代駕服務推廣協會理事長劉子莊認為，參考文化相近的中、日、韓，它們不約而同透過罰責提高及酒後代駕服務普及，顯著改善了酒駕肇事引起的社會問題，不但確保了用戶人安全、還創造了大量就業機會，可謂一舉數得。

立委陳椒華強調，政府應該在進行更嚴謹的酒駕防制修法工作，例如屢屢有執法的人員自己酒駕的事件發生，可以說是知法犯法，有些酒駕的懲處，可以用後功抵前過來抵銷掉，會一再造成僥倖的心態，應考慮修法在考績上面應該要有更嚴格的規範，交通部應盤點酒駕累犯者又無照駕駛者，視為高風險群由監理單位列管警示之。

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