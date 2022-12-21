隨著疫情趨緩，國人農曆年圍爐用餐需求強勁，老爺酒店集團旗下台北老爺酒店、知本老爺酒店、新竹老爺酒店及南港老爺行旅等四家飯店，各自推出別具特色的年菜饗宴，從匯集山珍海味的中式桌菜、富含寓意的日式傳統御節料理，到主打異國風情的西式佳餚通通到齊。無論是全家團圓的經典10人圍爐桌菜，或是小家庭夫妻雙人即享的除夕套餐，都提供給消費者更多元彈性的年節團聚選擇。

深受老饕指定必吃的台北老爺酒店明宮粵菜廳，主廚何啟光嚴選頂級食材，推出海陸雙拼的「玉兔迎春除夕圍爐團圓宴」，內含「明宮迎賓五中碟」、鮮甜Ｑ彈香氣四溢的「蒜香牛油焗龍蝦」、嚴選上等鮑魚佐秘製醬汁的「蠔皇花膠六頭鮑」及榮獲多次媒體評選大獎的「瑤柱金銀臘味飯」等十道佳餚，每桌10人份只要36800元起。另針對小家庭客群，明宮粵菜廳也推出圍爐年菜套餐，只要雙人即可預訂，每人每套只要3680元起，無論人數多寡都能在飯店享用美饌佳餚歡度除夕夜！

台北老爺同時也提供外帶年菜選項，免下廚就能輕鬆端上星級美味。除單點年菜最低550元起外，另有整套「瑞兔呈祥外帶年菜」可挑選，內含榮獲2022「美味So Much 年菜外帶召集令」評選冷盤類金牌獎的「五福錦繡大拼盤」、「冠軍排翅海景佛跳牆」及香氣濃郁作法繁瑣的「瑤柱金銀臘味飯」、「黑糖桂圓年糕」等美味佳餚。

新竹老爺酒店則推出中、西、日式三款圍爐年菜外帶選擇，無論是深受饕客喜愛的經典中式桌菜，還是深具日式文化的御節料理「重箱」，亦或融合西式風味的新潮料理應有盡有！明宮粵菜廳推出「玉兔迎春年菜外帶組」，以「迎春錦繡大拼盤」為頭盤，內含烏魚子、川味口水雞、五味冰卷等精緻小品，另有圍爐桌菜必備的「蜜酥虎蝦蘿蔔糕」、「魚躍龍門海石斑」、「旭蟹滿盆香米糕」、「滿罈御賜佛寶鼎」、「椒鹽金沙豬棒腿」、「蠔皇蒜子花膠鮑魚」，10人份7道佳餚。

不能出國又想體驗日本正宗年味，則不能錯過日式年菜「御節料理」。新竹老爺中山廳推出以象徵幸運和緣分重重堆疊的「重箱」，內含「土魠魚西京燒」、「澳洲和牛柚子胡椒風味」、「雪場蟹香烤」、「明蝦鹽烤」、「龍蝦海鮮散壽司」、「黑蒜地雞湯」等多款猶如藝術品般的美饌。而Le Café咖啡廳則以暢遊世界為題，透過團聚品美食與親友一同遊歷異國，如「法式慢燉原塊牛小排」、「德式豬腳佐巴伐利亞酸菜」、「西班牙傳統海鮮飯」、「曼哈頓鮑魚海鮮巧達湯」、「甜點磅蛋糕」及飲品。

南港老爺行旅Soft Kitchen今年以各國紙鈔貨幣裝飾，將餐廳營造出滿滿年節喜氣，同時推出「開運兔給樂Happy Together」除夕圍爐宴，10人10道佳餚每桌包含以台灣知名品牌「農純鄉滴雞精」入菜的「羊肚菌干貝雞湯」以及「明太子海膽焗蝦」、「黑椒鮮蔬牛肋排」、「海鮮福袋燴鮑魚」等澎派美饌，現場還有開運遊戲送好禮等活動，邀民眾試試手氣，一起熱鬧過新年。