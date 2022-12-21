茶花是新竹縣縣花，現正值茶花花季，縣府、新竹縣茶花園藝研究學會及茶花產銷班，24和25日在文化局文化廣場及美術館共同舉辦茶花季，首度結合漢服，以「茶花漢服」為主題規畫表演、茶花DIY、展售、漢服體驗、講座及文創攤位，還有送茶花等好康活動，帶領民眾體會茶花與漢服結合之美。

縣長楊文科表示，茶花位居「十大名花」之列，是新竹縣的縣花，品種多達千種，花型多變，樹姿優美，新竹縣茶花班班員種植茶花的技術，在全國更是數一數二。

新竹縣茶花花期從10月到翌年3月，縣府舉辦茶花展系列活動多年，今年特別透過古代服裝文化來襯映茶花之美，帶領眾人來欣賞茶花及了解漢服深厚的文化底蘊。

農業處長范萬釗表示，新竹縣茶花季 24日上午10時在文化局文化廣場舉辦盛大開幕儀式，除了茶花展售外，並安排精彩古典舞蹈、漢服走秀、古風音樂及藝術表演，帶領民眾做茶花雕塑DIY。

同時有漢服體驗、茶花漢服文化講座、文創攤位、免費贈茶花及茶花書法卡活動，活動期間身著漢服全套服飾，打卡即送茶花漢服相關主題紀念品，數量有限送完為止。.

茶花漢服文化講座於24日下午1時30分至5時在美術館2樓辦理，分別介紹傳統漢服概要發展及歷代經典款式、傳統服飾中花卉紋樣的發展史及DIY成衣製作3個單元，講座票價單場150元，3場合買票價400元。

明年2月1日至12日一連12天將在文化局美術館長廊，舉辦古風茶花藝術盆景評鑑及展覽暨茶花古典詩詞書法展，活動期間還有贈茶花及茶花書法詩卡、漢服講座、茶花培植研習會等活動。活動詳細請上新竹縣茶花園藝研究學會https://www.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=153&sms=8603&s=247919