新北市土城區埤林里一對許姓姐妹父母親3天內接連往生，由於2姐妹沒有工作，又有房貸壓力，無力為父母下葬，土城區公所、在地里長連忙籌募，連日募得超過23萬元，並以每月提供5000元的補助方式，土城區長陳國欽今也前往發放急難救助金，讓里長負責善款保管及運用，確保其生活需求，希望幫助她們度過難關。

土城區公所表示，許姓姐妹父母感情融洽，父親退休後從事保全、母親則是家管，但兩人身體陸續出狀況，父親失智患有慢性病，母親則有高血壓及重聽，積蓄全用在醫療費用，長期下來，姐妹也出現輕微精神不穩狀況，全家陷入困境。

許母12月3日突然昏厥，送醫搶救後不治，雖然許母囑咐女兒不要告訴父親，但許父查覺異樣後也在2天後昏迷，直至里長到家中為許父洗澡後，才發現人已經往生。許家姐妹事後因無積蓄，又要背負每月8000元房貸壓力，無力處理父母後事。

埤林里長蔡志紅表示，他已先自掏腰包拿出1萬元給兩姐妹貼補家用，並聯繫禮儀公司協助喪費用減免，禮儀公司得知兩姐妹的處境後，也同意費用全免，他與區公所也發動各界捐款，陸續募得23萬元，讓姐妹生活逐步改善，為了讓善款能妥善運用，他也用每月補助的方式，讓兩姐妹能滿足生活需求。

陳國欽說，他與里長也鼓勵兩姐妹就業，許大姐說，她先前做餐飲業，在忙完父母後事後就會到火鍋店上班，妹妹也會在義大利麵餐廳工作，非常感謝社會協助，後續轄內有任何急難救助需求，區公所也會盡全力協助。