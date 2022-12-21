苗栗縣長徐耀昌任職即將屆滿8年，21日上午主持卸任前最後一次警察局月會，並頒發苗栗縣警察局志工大隊新任大隊長張淑芬聘書，以及多名破案有功警察獎金。徐耀昌表示，在任內全力支持警局增購多達22項的應勤裝備，來保護基層同仁們執勤安全，近日因寒流來襲，縣府特別採購暖暖包及防風保暖手套給基層執勤時禦寒，感謝全體官警8年來的支持。

苗栗縣長徐耀昌卸任前最後一次主持警察局月會。（謝明俊攝）
苗栗縣長徐耀昌卸任前最後一次主持警察局月會。（謝明俊攝）

昨日是縣警局今年度最後一次的月會，縣長徐耀昌依例參加警察局月會，8年來，徐耀昌每個月都會參加警局月會，替全體官警加油打氣，21日徐耀昌任內最後一次參加警局月會，警察局並安排獻花給徐耀昌，感謝徐耀昌這8年來對警察局的全力支持和英明領導。

苗栗縣長徐耀昌頒發新任警察局志工大隊大隊長張淑芬。（謝明俊攝）
苗栗縣長徐耀昌頒發新任警察局志工大隊大隊長張淑芬。（謝明俊攝）

苗栗縣警局新任志工大隊長，即將在明年元日正式上任，新的大隊長由連任成功的縣議員張淑芬接任，張淑芬並身兼青溪婦女會理事長等職務，對於公益事宜向來不落人後，徐耀昌肯定張淑芬接任志工大隊長後，定能發揮無窮民力，全力支持警察各項工作執行。

苗栗縣長徐耀昌頒發獎金給破獲各類刑案有功官警。（謝明俊攝）
苗栗縣長徐耀昌頒發獎金給破獲各類刑案有功官警。（謝明俊攝）

徐耀昌並且頒發破案獎金給縣警局各單位破案有功人員，以及民營金融機構協助阻詐有功人員，其中包括通霄警分局西湖所破獲李姓民眾住所失竊案，由所長薛宇宏代表受獎，另外，包括苗栗分局偵查隊、頭份分局偵查隊、竹南分局偵查隊及縣刑大偵2隊等單位，都因破獲毒品案、人口販運案及詐欺集團等案，由徐耀昌頒發獎金鼓勵。

苗栗縣長徐耀昌頒發獎金給破獲住宅竊案有功的西湖分駐所所長薛宇宏。（謝明俊攝）
苗栗縣長徐耀昌頒發獎金給破獲住宅竊案有功的西湖分駐所所長薛宇宏。（謝明俊攝）
徐耀昌卸任音樂會16日晚間登場 邀大咖藝人抽精采好禮
馬斯克發推文籲起訴佛奇 白宮批涉及人身攻擊
警政署長黃明昭回娘家 南下宣示整飭風紀及向黑幫宣戰
#徐耀昌 #警察局月會 #警察局 #卸任