苗栗縣長徐耀昌任職即將屆滿8年，21日上午主持卸任前最後一次警察局月會，並頒發苗栗縣警察局志工大隊新任大隊長張淑芬聘書，以及多名破案有功警察獎金。徐耀昌表示，在任內全力支持警局增購多達22項的應勤裝備，來保護基層同仁們執勤安全，近日因寒流來襲，縣府特別採購暖暖包及防風保暖手套給基層執勤時禦寒，感謝全體官警8年來的支持。

苗栗縣長徐耀昌卸任前最後一次主持警察局月會。（謝明俊攝）

昨日是縣警局今年度最後一次的月會，縣長徐耀昌依例參加警察局月會，8年來，徐耀昌每個月都會參加警局月會，替全體官警加油打氣，21日徐耀昌任內最後一次參加警局月會，警察局並安排獻花給徐耀昌，感謝徐耀昌這8年來對警察局的全力支持和英明領導。

苗栗縣長徐耀昌頒發新任警察局志工大隊大隊長張淑芬。（謝明俊攝）

苗栗縣警局新任志工大隊長，即將在明年元日正式上任，新的大隊長由連任成功的縣議員張淑芬接任，張淑芬並身兼青溪婦女會理事長等職務，對於公益事宜向來不落人後，徐耀昌肯定張淑芬接任志工大隊長後，定能發揮無窮民力，全力支持警察各項工作執行。

苗栗縣長徐耀昌頒發獎金給破獲各類刑案有功官警。（謝明俊攝）

徐耀昌並且頒發破案獎金給縣警局各單位破案有功人員，以及民營金融機構協助阻詐有功人員，其中包括通霄警分局西湖所破獲李姓民眾住所失竊案，由所長薛宇宏代表受獎，另外，包括苗栗分局偵查隊、頭份分局偵查隊、竹南分局偵查隊及縣刑大偵2隊等單位，都因破獲毒品案、人口販運案及詐欺集團等案，由徐耀昌頒發獎金鼓勵。