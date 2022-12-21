民進黨立委蔡易餘昨天接受媒體訪問時，指出爸爸前立委蔡啟芳點名這次敗選三個戰犯，其中兩個就是黨團總召柯建銘及前新竹市長林智堅，柯建銘今受訪時引用汪精衛的詩詮釋，並意有所指提醒兩次，「大家都是明白的人」。

雖然蔡啟芳事後否認這個說法，不過話題已經發酵，柯建銘今出席民進黨中執會前受訪指出，民進黨敗選後，28日當天他已經說，「我們都是戰犯，要放下派系、放下個人，大悲痛、大反省、大團結」，這是一個基調，大家都很清楚，民進黨不是沒有敗選過，從都是在逆境中打選戰，兵家勝敗乃是常事，總是可以捲土重來。

他說，今天他也在臉書也寫了一篇短文，主要就是鼓勵大家多做事、少放炮，他和林智堅是頭號戰犯，好像是二次世界大戰的戰犯「東條英機與岡村寧次」。

他說，「那很簡單，就把我與林智堅推出去斬首示眾，民進黨的檢討報告就結束了，就定調了，什麼事都沒有了，什麼問題都沒有了，選票就回來了？那從此民調就上升了嗎？2024就繼續執政？不是這樣」。

他說，他才會引汪精衛一首詩「慷慨赴燕市，從容做楚囚，引刀成一快，不負民進黨」。假如「我和林智堅去斬首示眾就可以解決這一切，當然也可以， 大家都是明白人，不要忘記，我要重申大家都是明白的人」。