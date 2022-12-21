中研院今(21)日發布最新人事公告，生物醫學科學研究所特聘研究員唐堂正式接任生命科學組副院長，原副院長劉扶東即日起卸任。

依中研院慣例，為使院內數理科學組、生命科學組、人文及社會科學組3大領域均衡發展，中研院編制3位副院長，由院長分別自3學組院士中，遴選兼顧學術成就與行政經歷的人選，提請總統任命，襄助院長處理院務。

對於卸任副院長一職，劉扶東笑說：「輕鬆多了！」未來將退而不休，持續在美國投入研究、臨床及教學工作，「研究是我的hobby，愈做愈覺得有趣！」

至於新任生命科學組副院長唐堂，中研院介紹，他是一位滿懷熱情的科學家。擁有美國耶魯大學人類遺傳博士學位，研究主軸圍繞細胞的中心體，藉由探討細胞分裂不正常的原因，逐一破解可能誘發人類畸型小頭症，纖毛病變與癌細胞基因體不穩定等病症的原因，體現基礎科學研究帶動應用研究的重要性。

中研院提到，唐堂即使已在生命科學領域深耕數十年，仍時常對其中奧妙之處讚嘆不已，他認為，「所謂的基礎研究，就是問教科書上還沒有被解決的問題。」隨著相關研究持續累積，科學家們才發現某些罕見疾病可能與細胞分裂不正常有關。從事科學研究不僅是探索新知而已，更重要的是持續思考如何善用知識造福人群。

中研院指出，唐堂自1989年進入院內生物醫學科學研究所，歷任副研究員、研究員、特聘研究員，於今年當選本院第33屆院士。亦曾擔任中研院生醫所副所長、學術諮詢總會執行秘書及教育部顧問室主任等，學術成就及行政經驗兼具，他致力打造培育跨領域人才的環境，成功推動各大學創設轉譯醫學及轉譯農學課程，讓生技人才了解法律、專利及智慧財產、公司治理等所需知識，促使成果化研為用。

唐堂期許未來為中研院打造更多跨領域交流平台，促進院內跨領域合作，「科學研究相當競爭，好團隊『兵』與『將』都要兼顧！」考量培育高級研究人才是院內重要任務，將致力於爭取更多優秀的博士級研究人員、博士生加入本院研究，為國家訓練更多未來的「將才」。此外，他也期許能持續提升本院研究環境品質，讓研究人員能在安全、優質的環境工作。