1隻身形龐大的二級保育猛禽大冠鷲，因為翅膀骨折，9月中旬在台東縣長濱鄉民宿附近被民眾拾獲，送往野灣野生動物醫院開刀治療後，恢復情況良好，昨日由團隊帶回長濱野放，住院3個多月的大冠鷲終於展翅高飛，再度翱翔天際。

野灣野生動物醫院團隊一行昨天上午載著住院3個多月，已經恢復飛行能力的大冠鷲，前往長濱運動公園進行野放，當軟式帳篷打開時，這隻大鳥還遲疑了一下，沒多久就展開碩大的雙翼，頭也不回地振翅高飛，在眾人的目送下，消失在天空。

「今天是大冠鷲太太光榮回家日」，保育人員廖朝盛說，這隻大鳥因為曾經代言公益產品，被暱稱為「大冠鷲太太」，而牠也是該院第1隻 成功手術後，健康地重返山林的大冠鷲個體，對野生動物醫院而言是很重要的案例，看著牠重返山林，心裡有滿滿的感動。

據了解，落難的大冠鷲是在長濱鄉1處民宿附近的產業道路被割草工人發現，當時牠雖然拚命揮翅，還是飛不上去，原本威猛的模樣，變成落魄的「落翅仔」，工人隨即通報縣府，由農業處保育科人員後送池上野灣野生動物醫院。

廖朝盛說，經過照X光後，發現大冠鷲左翅骨折，疑似遭到撞擊，先讓牠休息兩天穩定情緒後，由獸醫花了兩三個鐘頭開刀植入骨釘，術後復原情況良好，讓牠休息了2個月後，又進行了1個多月的飛行訓練，經評估牠的飛行能力已經恢復正常，便「光榮野放」，回到屬於牠的野性世界。

縣府保育科表示，大冠鷲被列為二級珍貴稀有野生動物，屬於普遍留棲性猛禽，因為喜歡吃蛇，所以又叫「蛇鵰」。