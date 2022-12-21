【愛傳媒藺奕專欄】一場本和我們無關的勝敗，又實際牽動了整座世界。

法國世界報和費加洛報分別以「姆巴佩未完成的交響曲」（la symphonie inachevée de Kylian Mbappé）、「在傳奇的決賽裡，阿根廷擊敗由英勇的姆巴佩率領的法國隊。」（Coupe du monde : après une finale légendaire, l'Argentine détrône la France d'un Mbappé héroïque.）為主要標題，充滿風度地紀錄這場史詩級大戰。

當我們沉浸在高張力的震撼，我不禁想起四年前陪伴你看球的，無論親朋還是好友，他們還在身邊、還聯繫嗎？如今安好？

一整天，走到哪都有人在討論這場冠軍戰。台北晴光大好，彷彿置身巴黎或是布宜諾斯艾利斯。這股世足熱，很多官員和政治人物都來蹭、也是自然。

在位者不能理解400萬人口的克羅埃西亞竟然成為世界足球強權，而人口約莫他們六倍的台灣，自扁政府時代就砸下大錢且信誓旦旦多少年，直到今天選不出11個上場的球員。

台灣在世界盃持續保持零敗的光榮紀錄，我堅信這紀錄到我終老都不會改變。

我們號稱是資訊強國，那請看看咱們運彩投注系統在完賽之後，整整當機超過十四個小時；世足期間整整一個月，有一半的時間在「感謝您的耐心等候」！

全民瘋世足運彩，不知情的還以為我們是哪一個足球強國。

結果，擋人財路的系統商，沒有道歉沒有改進沒有賠償；政府無心監管擺明放水，黨籍立委也不咎責，他們一定是覺得，上個月的地方選舉票實在拿太多了。

所以嘉義市長補選持續大敗，哪有甚麼好意外。有人說梅西的成功，來自嘖嘖稱奇的天賦，還有數據、頭銜、榮譽，一切可以量化的東西。有人說梅西是愛老婆的男人，所以運氣比較好。

比賽終了，有人重披金色的光芒，有人捂住迷惘的目光。梅西帶領阿根廷在PK點球大戰比肩神明，同樣也是姆巴佩揚名的一役，只是梅西抱走了冠軍。

領先多少，都不代表穩操勝券；落後者也絕不輕言放棄，能做的就是拼盡全力，無論球賽或是選戰。

這一刻值得銘記、值得歌頌。梅西加冕稱王，在這個眾星隕落、新星灼灼的時代，這或許是大疫之期2022一整年裡，好萊塢爽片等級最圓滿最動容的一個故事結局了。

作者為文學奬得主

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