中華大學海青班酒店管理科的外籍生日前舉辦國際美食日活動，校長劉維琪說，國際美食日是由海青班同學親自下廚，讓來台念書的外籍生有機會品嚐懷念的家鄉味，非常有意義而且令人感動，他也一口氣外帶15份餐點，和同仁分享美味異國料理。

中華大學舉辦國際美食日，由越南、馬來西亞、印尼和緬甸的海青班同學，親自下廚分享家鄉味，吸引超過100名師生到場品嚐異國料理，在歲末年終之際一解鄉愁。

劉維琪表示，國際美食日是很有意義的活動，由海青班同學親自下廚，讓來台念書的外籍生有機會品嚐懷念的家鄉味，令人感動。尤其，現在國際專修部有很多來自越南的學生，希望未來能多舉辦類似活動，讓外籍生一解鄉愁。

​​美食日活動一開場，先由4名越南學生穿著傳統服飾帶來精采的舞蹈表演，接著各國海青班同學也輪番上陣，向來賓解說精心準備的菜單內容，最後在越南學生美妙的歌聲中，陪伴與會師生度過愉快的午餐時光。

海青班酒店管理科大一生段氏丹，看同學在台上賣力地唱歌，讓她想起越南家鄉，忍不住紅了眼眶。海青班室內設計與裝修科大一印尼生吳春莉覺得活動很有意義，也特別點了越南菜來享用直呼好吃。來自馬來西亞的餐旅系大三生潘欣閣，也點了肉骨茶來一解鄉愁，大讚海青班同學的好手藝。

「有根的創意才是真正的創新，」中華大學觀光學院院長張馨文說，她希望透過活動，讓全校師生更認識外籍生的家鄉文化，並進行深度交流。負責舉辦此次活動的國際觀光與酒店管理雙學士學位學程助理教授吳佩縈也說，希望藉由「主題活動規劃與行銷」課程的成果展，讓海青班同學動手去規畫，達到做中學的目的。