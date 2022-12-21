馬英九表示，自己是第7度來參加歲末圍爐活動，三重的獨居長輩真幸福。(黃敬文攝)

馬英九、李乾龍與參加圍爐的成員合影。(黃敬文攝)

農曆春節將至，為了讓獨居長者感受年節溫馨氛圍，三重先嗇宮今(21)日在舉辦歲末圍爐關懷活動，邀請三重區獨居長者參加，前總統馬英九特地到場祝福，新北市副市長劉和然代表侯友宜市長致贈每位長者保溫罐提袋組；馬英九在出席活動前被問及對2024年總統候選人的看法，他僅強調「一向支持黨提名人」。

活動前並由慈暉志工以一對一方式全程陪伴獨居長者到經國七海文化園區遊覽，之後前往三重參家圍爐餐敘，圍爐開始前格致高級中學弦樂社也上台演奏多首膾炙人口的曲目，同學還節省零用錢，各集資200元送給長輩做為過年紅包禮。

馬英九表示，自己是第7度來參加歲末圍爐活動，三重的獨居長輩真幸福，20年前在前市長李乾龍的創立下，成立慈暉志工隊，一年365天風雨無阻為100 多位獨居長輩送餐關懷，並年年帶他們出遊散心，即使在卸任市長後，仍然以先嗇宮董事長的名義，在歲末舉辦圍爐活動，讓獨居長輩感受社會的溫暖。

先嗇宮董事長李乾龍表示，20年前他以「慈心如燭‧暉映鄉梓」為精神，創立「慈暉志工隊」，開啟為獨居長輩送餐，非常感謝三重區公所和新北市政府，在他卸任後從無中斷、持續送餐服務，也感謝所有贊助支持的善心企業和團體，像是宏國集團、幸福集團、振發實業、甲山林建設、林堉琪紀念基金會等，甚至在地的五燈獎豬腳飯、驊珍麵包等都響應贊助經費或提供便當，使這項政策和善念得以延續至今。

馬英九出席活動前，接受媒體聯訪時被詢問對於2024藍營的潛在總統候選人朱立倫、侯友宜等人的看法，馬英九僅強調自己一向是支持黨提名的人選，最後也反問記者一句「你有意見嗎？」，惹得現場一陣輕笑。