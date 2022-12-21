台61線西濱快速公路是沿海各工業區重要行駛路線，大型車輛（大貨車、砂石車等）出入頻繁，有鑑於大型車輛發生事故時，往往會造成嚴重的危害，為加強防制台61線大型車輛行車安全管理，台北區監理所昨（20）日會同新北市交通警察大隊、環境保護局及公路總局第一區養護工程處於沿線重要路口執行擴大聯合稽查，並透過設置運用「活動式地磅」，加強取締車輛違規超載行為，增加執法效能，以確保用路人安全。

新北市交通警察大隊設置「活動式地磅」攔檢稽查，查獲3輛大型貨車違規超載，其中1輛更甚至超載44.2公噸，總計開出罰鍰金額達28萬元。稽查項目並針對駕駛人資格進行查核，另對於車輛相關設備，如滅火器、輪胎、車身標識等進行檢查，查核重點並包括車輛裝載貨物時是否確實捆紮綁妥，避免掉落飛散情形發生，並藉由與環境保護局合作，進行車輛排煙檢測，透過監、環、警、工跨機關合作，聯手打擊違規行為。

聯合稽查小組在台61線設置「活動式地磅」攔檢大型車。（台北區監理所提供）

台北區監理所呼籲，駕駛人員應依車輛核定重量載運貨物，勿違規超載。出車前務必做好車輛機械安全檢查並保持良好駕駛行為，車輛如有裝載貨物或運送途中為避免貨物碰撞受損而使用的棉被、泡棉等，請確實捆紮、覆蓋，防止因行進中震動而鬆脫掉落、飛散等違規情事發生，違反規定將依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定舉發，處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，台北區監理所也會持續加強稽查作業，共同維護行車安全。