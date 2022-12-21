新冠疫情以來，感染科醫師持續堅守防疫，但台灣感染專科醫師的報考人數越來越少，據台灣感染症醫學會統計，從2010年的46位到2021年僅剩20位。民進黨立委洪申翰呼籲衛福部及早訂定感染科人力對策，否則未來再發生新興傳染病，我們該如何面對？衛福部長薛瑞元回應，針對感染科等特定次專科，目前已經著手規劃列管。

立法院衛環委員會今舉辦公聽會，針對新冠疫情期間防疫作為回顧及檢討。洪申翰指出，這十年感染科報考人數直接砍半，許多醫學中心甚至一年新進不到1位醫師接受感染專科訓練；大家都知道感染科醫師是防疫裡面的重要角色之一，感染控制的精髓是減少病人，不像做幾台心導管、做幾支胃鏡、生幾個小孩、開幾顆藥這樣的方式，很難度量，所以常常不被醫院認為是有正向績效的科別；如果感染科醫師少到幾乎沒人，未來再次有新興傳染病，我們該怎麼面對？

「衛福部應該針對此現象未雨綢繆，對於人力配置訂定完整對策。」洪申翰認為，目前感染科甚至根本不是衛福部的「部定專科」，無論是從評鑑制度、考選制度或健保點值等方式，衛福部應該完整務實的對策，來提升年輕醫師進入感染科的誘因。

薛瑞元回應，感染科屬於內科次專科，並非部定專科，之前也已經交代醫事司，對於內科部分，有些次專科應該予以管制，以前是讓學會自己去發展，但有些特別的次專科，例如《傳染病防治法》要求的感染科醫師，或是健保給付上限定某些次專科才可以做處置或開藥，這一類的次專科應該列管，否則無法掌握每年有多少人訓練出來，是過多還是不足，目前正在著手進行。