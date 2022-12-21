金融科技（FinTech）浪潮崛起，臺企銀(2834)攜手金融研訓院共同舉辦「2022年臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽」，探掘具備潛力的未來人才，吸引多達187件作品參賽，且不少已具應用串接可能性，最終由北商大財金系團隊以「學付無拘」作品奪冠。

本屆「校園金融科技創意挑戰賽」包括支付金融、銀髮數位應用、融資平台服務、綠色金融、投資理財等多元領域。由於今年疫情逐步趨緩，首辦活動即獲熱烈迴響，共187件作品參賽，綜合創新性、潛力性、市場可行性多方評比後進行決賽。

此次競賽最終由北商大財務金融系團隊以「學付無拘」為題，從學生金融需求為出發點，結合貸款、小額投資、獎學金服務及點數回饋機制，開拓場景金融商機，展現年輕世代對未來金融科技的前瞻想像，成功奪冠抱走10萬元獎金。

臺企銀表示，此次競賽入圍提案相當多元，北科大獲得亞軍的團隊以安養信託為基礎，建立銀髮族消費與帳務處理新模式，實現金融友善。另一組則以友善外籍照護者及長者為主軸，結合長照與金融業務發想，創意提案獲得評審青睞奪得季軍。成大團隊突破框架，以新創企業融資需求為題，透過機器學習結合大數據產出信評分數，則獲頒最佳潛力獎。

臺企銀表示，數位人才對企業數位轉型過程至關重要，舉辦創意競賽除了重視數位金融科技發展，也希望透過競賽打造產學交流環境，讓校園學習與職場實戰無縫接軌，招納更多具未來潛力的青年俊才，讓臺企銀持續精進數位服務，朝成為客戶首選數位品牌目標邁進。