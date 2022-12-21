小S徐熙娣近期因無辜遭汪小飛謾罵，加上老公許雅鈞被爆出在外找姑娘，又流出在酒吧狂歡的影片，對此，她都未曾出面回應，昨（20）日她在社群發出的照片中，卻被發現眉毛上有明顯的疤痕，立刻引發外界猜測。

小S昨（20）日在IG上發文寫下「跟姐妹3天2夜的旅行，吃到了飛機餐、住到了可愛的飯店！心情真好」更附上一張她身穿灰色連帽外套及黑上衣，臉上帶著微笑望向窗外，氣色看起來相當不錯，但卻有眼尖網友發現她眉尾上有一道疤痕，瞬間引發部分網友瘋狂猜測。

對此，有粉絲在留言區中解釋，那是拿掉眉環的疤痕「眉環的印記也是我們青春的印記」，小S也留言回應「真的，以前好後悔，現在反而喜歡」，其實小S曾透露，過去打過三次眉環但卻都發炎，而最後一次徒手拔下眉環時，卻連肉拔起，因此「眉毛上就出現了一個凹槽，我都戲稱它為小跑道」。

粉絲在留言區解釋疤痕由來。(圖/截圖自小S IG)

事實上，近期因無辜捲入姊姊與汪小菲的風波，加上老公又不停遭人爆料，她都未曾出面做出回應，許多粉絲都非常擔心她的狀況，如今發文透露與姊妹出遊，心情看似不錯，讓粉絲放心不少，而粉絲也藉此留言鼓勵她，不要受酸民影響「玩得開心點，心情好最重要」。