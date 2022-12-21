永慶房屋推出全新招募系列影片，影片中描繪現代上班族們面臨到的「低薪環境」、「付出與收入不符」等職場痛點，讓人覺得人生好難。首支招募影片描寫現代年輕人面臨的低薪困局，縱使工作再努力，面對每個月的房租、水電、保險，往往入不敷出，成為「不情願的月光族」。上線一周就觸動眾多網友，直呼：「這不就是我嗎？」

永慶提供完整薪獎和新人福利 讓人生不再困難

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，許多上班族全心投入工作，也從中獲得成就感，但是無奈收入跟不上支出，難免讓人覺得「人生好難」。永慶房屋為了幫助經紀人擺脫低薪困境，制定完整的薪獎制度和新人福利，確保每一位經紀人的付出都能獲得相對應的報酬，人人都有高薪機會！

除了業績獎金之外，永慶房屋額外提供經紀人每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」。「幸福成家基金」沒有年資、職級限制，就算是業務新人，只要願意努力，都能為自己贏得獎金。永慶房屋還推出獨特的「永者幣」福利，經紀人只要每天完成工作項目就能獲得「永者幣」獎勵。經紀人可以用「永者幣」兌換百貨公司禮券、電影票、小家電、3C用品等物，自己的每一份付出都能得到回饋，等於每天都能為自己加薪。

針對剛加入的業務新人，永慶房屋也提供「前9個月每月5萬」的收入保障，這項收入保障不需要綁約、沒有領取限制、更不需要爆肝工作。塗振宏表示，房地產經紀人需要眾多專業能力，永慶房屋提供收入保障，幫助新人減輕經濟負擔，能夠全心投入學習，再搭配「一對一師徒制」，使新人的專業能力快速成長！

永慶林忠澤服務2年 月收已達6位數！

曾在餐飲業裡服務的永慶房屋林忠澤經紀人就感觸很深。林忠澤表示餐飲業工時長，一天工作10個小時的狀況並不少見；但是平均月薪只有3萬多，就算領有年終，年收入可能才半桶金左右而已。「而且餐飲業是領固定薪水，就算做得好也沒辦法領比較多錢。」這讓擁有買房夢的林忠澤決心轉身加入永慶房屋，追求高薪人生。

憑藉著自身努力，以及永慶學長姐們的無私指導，林忠澤很快做出成績。年僅25歲的他，加入永慶房屋不到2年時間，已成為月收6位數的百萬年薪一族！林忠澤也鼓勵有志為自己創造高收入的年輕人加入永慶的行列。「永慶房屋不僅提供最長的新人收入保障，除了業績獎金外還有底薪可以領，是對新人最友善的房仲品牌！」

塗振宏表示，永慶房屋憑藉著良好的薪獎福利、幫助新人快速成長的師徒制和團隊合作，締造員工的超高滿意度，也讓永慶房屋連續5年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」的國際肯定。塗振宏也呼籲在職場上覺得「人生好難」的人，給自己一個機會，加入永慶改變自己的人生！