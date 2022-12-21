民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑今二審宣判，趙介佑今發近1300字聲明，宣示不再浪費司法資源，放棄交保及上訴之全部權利，並請法院儘速發監執行，但趙介佑在聲明下方痛批「志偉哥（何志偉）」，指他身為政治人物實在欠缺道德與良心。

趙介佑因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例等47罪判8年6月徒刑，今二審宣判案件上訴，因趙介佑與2名詐欺被害人和解，台灣高等法院將他2個詐欺罪各減刑1個月，其餘駁回上訴，另因趙和檢方均可上訴，故不定應執行刑。

趙介佑聲明指出，他因染毒沈淪無法自拔，導致觸犯法律，收押一年八個月多月期間，對造成民進黨及無辜親友長輩傷害，致上萬分之歉意，「檢調期間均坦承完全認罪，並自請法官繼續羈押，以求自省，也以最大誠意完成和解及賠償，並取得被害人原諒，再一次對被害人致上歉意並感謝給我重生的機會。」

他說，自己不再浪費司法資源，因涉毒所洐生的一切刑事判決，放棄交保及上訴之全部權利，並請法院儘速將他發監執行，也希望經由他這活生生的例子，勸誡沒沾染毒品的人切勿嘗試，沾染到毒品的人回頭是岸，遠離毒品這萬惡之源。

他指出，解除禁見後經媒體及親友了解一切脈絡，是非黑白必須說清楚，往後方能安心面對漫長刑期，以下幾點事實說明以求心安。

聲明話鋒一轉，他提到2014年從何志偉陣營繳費入黨開始到被開除黨籍，這一輩子只有代表何志偉陣營於2016年當選市代表，到過市黨部投過一次票，之後到現在未曾到過市黨部，如何染黑市黨部？

他說，2018年代表何志偉陣營參選市代落選後就和黨沒有關連，因染毒家人屢勸不聽與父親幾乎斷絕往來，所以更不會找任何人入黨，更無有心人士向媒體爆料所謂的黑道千人入黨，何志偉比任何人都清楚！「拿我這和民進黨早已脫節四、五年的黨員個人犯法案件當鬥爭工具，硬和市黨部綁在一起讓媒體一直狂燒，對民進黨造成傷害，市黨部當時竟然對外沒任何澄清，至今仍令我匪疑所思？」

他指出，「我曾經最敬重的志偉哥，你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？而你却在我媒體見報後兩天率先在立院開記者會憑空捏造：趙家很黑、實在黑、（搶毒販毒餵毒餵死人）危言聳聽火上添油的加上（搶毒、餵毒、餵死人）在我身上，讓火燒的更猛烈（起訴書已公開，完全沒這些犯行）這一年多來日以繼夜我實在不知如何諒解你？」

他反問何志偉，稱對方為了遂行政治陰險算計向上延燒，把他這和黨脫節四、五年的局外人，硬和市黨部扯在一起，加油添醋欲誅連九族，讓無辜親友蒙羞，抹煞家族其他成員及他們的友人對社會的貢獻，「你要讓我將來如何面對他們？身為政治人物你實在欠缺道德與良心。」

他說，古云罪不及妻弩，家族近三十年只有他一個人誤入歧途，「你們何家不要說三十年，近幾年都沒人犯法、沒人被收押起訴、沒人還有案件上訴中嗎？有人說你黑金？有人憑空造謠、加油添醋陰險鬥爭欲誅連九族嗎？」

他表示，收押期間有太多對他加油添醋的不實指控就不多說，「 何志偉你的助理如何和你所謂的黑道接洽，為了政治鬥爭收集我多少東西，我沒音檔照片反蒐證嗎？」

他說，去年被憑空捏造丟媒體帶風向引起爭議的北投之亂：拿筆錄分局興師問罪、特權借提人犯（當天我以證人身份被分局傳訊）、潑糞、投案星光大道和他有任何關係嗎？「你或家族和黑的距離多深厚，你們互相最淸楚，我言止於此。」

他強調，和父執輩友人黃承國完全不熟，只有在祖父壽宴和家人的一張同框照片。有心人給媒體一張20 16主委選舉三人同框配票單，是何陣營印制。配票單上三人除了主委參選人黃承國，另兩人都同屬何陣營推薦的參選人。

他還說，和徐國勇也完全不熟，和他也只有祖父壽宴的合照及一張餐會每人皆可排隊的合照。有人藉鬥爭抹黑拿這照片無限上綱。

他說，「家父告訴我，自己誤入歧途在先，好好反省將來重新做人，血緣親情他概括承受，一切放下就讓它隨風而去」！

他表示，思考了很久決定，近幾年就聽父親教誨這一次，祝福家人親友都平安順遂，讓他有重新做人的機會，那麼一切就隨風而去吧。