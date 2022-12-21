知名主播岑永康和張珮珊，明年元旦將迎接結婚22周年，夫妻倆因此決定遠赴南極旅行，度過不同以往的紀念日，沒想到昨(20日)飛抵布宜諾斯艾利斯機場時，居然受困機場長達3小時，而他道出背後原因時，讓所有網友極度羨慕，直呼是難得的體驗。

岑永康昨(20日)飛抵布宜諾斯艾利斯機場，剛好遇上在世足賽奪冠的阿根廷足球國家代表隊，以及民族英雄梅西的專機，恰好早半小時抵達機場，據悉當時多達兩百萬人徹夜未眠前往接機，由於整座城市萬人空巷，導致遊覽車無法進入機場，導遊也無法接機，因此便在機場從凌晨一點等到四點，讓他直呼：「可能不用check-in飯店，天亮直接開始玩」。

岑永康隨後曬出許多人在機場席地而睡的照片，難掩興奮表示：「若看到球隊，我會開直播」，

立刻引起網友熱議：「直接接機梅西啦」、「歷史性的一刻，恭喜2位參與其中」、「場面令這次旅程更難忘啊」、「梅西回來啦～能遇到真的太酷了」、「正好可以現場連線，來個實況報導，帶回第一手消息」、「實在太幸運了！！一生可能就這一次啊」。

岑永康出發前表示這趟旅行長達兩個月左右，會從南美洲一直玩到南極，不論身心都是挑戰，由於南美洲是夏天，南極仍是零度，因此行李箱裡什麼衣服都要有，後半段旅程則會跟孩子會合，一家四口的幸福模樣讓網友羨慕不已。