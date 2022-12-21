由於北美消費者紛紛在假期前購買體育服飾和運動鞋，耐吉(Nike)周二公布上一財季出現近十年來最佳的營收成長率(除了2021年第四財季因防疫解封而飆漲95%的例外情形)，獲利並大幅超過預期。

耐吉股價在周二盤後交易上漲13%。

在上一財季中，耐吉提出較大的折扣，加大促銷力道，以減少庫存，協助該公司提振了銷售，並吸引了對經濟衰退感到擔憂的客戶。

耐吉財務長Matthew Friend說，北美市場的黑色星期五和網路星期一(Cyber Monday)購物季期間，需求有創紀錄表現；此外，歐洲、中東、非洲地區(EMEA)的需求也年增75%。

Morningstar的分析師David Swartz說，由於運輸問題獲得解決，耐吉的狀況看起來正在改善中。耐吉能夠準時地(從供應商)獲得產品，有助於該公司在未來幾季管理其庫存、獲利率和定價。

耐吉在第二財季(9~11月)每股獲利增加0.85美元，高於預期的增加0.64美元。營收為年增17%，達133.2億美元，超越分析師預期的125.7億美元，並為過去42季(逾10年)以來最好銷售成長成績。

耐吉最大市場北美，在上一財季銷售大幅年增30%；而中國市場卻因新冠封鎖而下滑3%。

Swartz認為，自從中國政府宣布解封以來，業務已經有改善跡象。

不過耐吉的獲利率受到壓力，主要原因是美元走強、貨運和物流成本上升，以及清倉的降價幅度加大。耐吉上季毛利率下降3個百分點，為42.9%。

耐吉指出，在截至2023年5月的本財年中，預計營收成長率微幅改善，成長率從雙位數的低端，改善到約13~15%。