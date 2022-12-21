長榮鋼(2211)召開法說會，由董事長林耿立、總經理劉邦恩主持，長榮鋼第四季鋼構吊裝量預估為1.8萬噸，恐創歷年來季度新低，明年量能仍有基本盤，雖然鋼構展望仍相對保守，但未來鋼構市場也不至於悲觀。而第四季毛利率預估與第三季差異不大，而明年在手訂單7成居毛利高，毛利率維持一定水準。今年毛利率可望較去年好，明年也是高毛利，讓獲利穩住一定水準。

鋼構營運績效以吊裝量分析，今年上半年略增 下半量吊裝量減少，加上去年景氣太好，基期高突破不易，但公司也重申追求長期穩定案量跟發展，也不希望像去年狀況，如短期超載，對鋼構也不太健康。長榮鋼第四季鋼構吊裝量預估為1.8萬噸，恐創歷年來季度新低，比第三季減少四千多噸，主要是因為預留給長期客戶的產能下半年因業主變動，讓公司產能無法銜接，以及疫情、缺工影響，讓第四季量能不盡理想。

鋼構在手訂單，目前在手訂單19.6萬噸，比九月底增加1.6萬噸，目前新接單亦有新斬獲，明年的量可以樂觀期待，政府也刺激國內景氣，相關公辦等持續推動，長榮鋼也會承攬有利工程。

鋼構訂單分析，截止第三季底在手訂單，廠房達5.87萬噸、占33%，大樓12.13萬噸、占67%，合計18.0萬噸。其中從去年初至今年9月底新接訂單，廠房達8.9萬噸、占38%，大樓14.37萬噸、占62%，合計23.3萬噸。

鋼構產業發展，短期鋼構市場受到景氣轉向及通貨膨脹物價成本高漲影響下，部份建廠工程業主改採觀望的態度，降低成本支出延後發包，故鋼構需求量已較趨緩。因景氣下滑，公司也改變推案狀況，鋼構也配合房地產市場變化。

如何看待明年鋼構市場？目前在手訂單11萬噸，明年有7萬噸，均有一定基本量，且景氣已逃脫之前困境，之後應該不至於供不應求。市場具有強競爭力，公司也改變作法，都更跟政府建設案子也都陸續推出，雖然鋼構展望仍相對保守，但未來鋼構市場也不至於悲觀。

短期鋼價看法？鋼價走勢受到景氣循環、戰爭、大陸封控、鋼材需求滑落等有關，大陸疫情狀況也將持續觀察。目前鋼鐵原料略為往上走，明年何時反轉都有不一看法，但公司還注重鋼構價格走勢，但事前已把影響降到最低。

公共工程方面，台中巨蛋體育館、新竹寶山鋼橋案、嘉義市區鐵路高架化計畫及國道1號林口交流道改善工程等案陸續公開招標，加上市場商辦及都更持續推動下，將填補部份因景氣變化造成的產能缺口，故鋼構市場仍維持一定的量能，亦可從在手訂單看出端倪。除此之外，短期建廠需求疲弱，將積極爭取公共工程、都更及商辦大樓開發案之鋼構案量，相關需求也陸續看到，公司不擔心未來兩年鋼構的案量。