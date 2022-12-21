高雄郭姓男子2022年1月時在某捷運站看到劉姓短裙妹從眼前走過，郭男隨即跟上劉女搭上手扶梯，站在劉女背後的郭男，拿起手機對著劉女的裙底偷拍3張照片，不料郭男的行徑被劉女逮個正著，並報警處理。高雄地方法院依妨害秘密罪判郭男拘役30天，並賠償劉女8萬元的民事賠償。

郭男1月19日晚間7時許在高雄某捷運站看見短裙妹走過去，起色心的郭男便跟隨而上，隨著劉女搭上手扶梯，郭男也跟隨在後，站在手扶梯下一階的郭男便拿起手機，拍攝劉女的裙底風光。

沒想到機警的劉女立刻發現郭男這詭異的舉動，郭男東窗事發後還企圖畏罪逃跑，但最後還是被劉女攔住，並報警處理，警方也在郭男手機裡找到3張劉女的裙底照。

劉女在被拍攝裙底風光後，身心受到極大的打擊，對於穿著短裙與搭乘手扶梯都具有陰影，因此向郭男求償民事賠償10萬元。

高雄地方法院依妨害秘密罪判郭男拘役30天，而劉女要求的10萬元賠償金，郭男稱自己只賠得起5萬元，希望劉女能降低金額，但高雄簡易庭仍判郭男得賠償劉女8萬元。