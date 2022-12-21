檢調人員搜索台南市政府經發局長辦公室。（洪榮志攝）

檢調人員搜索台南市政府經發局長辦公室後，帶走相關事證。（洪榮志攝）

台南地檢署今天指揮台南市調查處人員，搜索台南市政府經發局長陳凱凌的住所及辦公室，並約談陳凱凌及2名相關證人到案說明，目前仍在問訊中。據了解，陳凱凌涉及的貪汙案，疑似與七股工業區開發案有關，與近來被黑函檢舉及外傳的光電弊案無關。

檢方指出，今年3月間，南檢接獲檢舉指市府經發局長陳凱凌涉嫌貪汙的情資後，立即分案由檢肅黑金專組檢察官指揮台南市調查處偵辦。

專案小組經過多月的蒐證及詢問相關證人，認定被告陳凱凌涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪，以及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌，於日前向台南地方法院聲請搜索票後，今天上午指揮台南市調查處搜索陳凱凌住處、局長辦公室等6個處所。

檢方表示，調查人員在陳凱凌的住處查扣現金20萬元、1只內裝現金10萬元及某工程公司名片的牛皮紙袋等證物，並帶回陳及相關證人2人偵訊，釐清案情。

據了解，陳凱凌就任後，曾因整頓人事惹來黑函檢舉，被市議員謝龍介在議會質詢，還向台南地檢署告發涉嫌圖利、藉勢藉端勒索財物等罪；陳為自證清白，也向南檢提告謝龍介涉嫌毀謗，2案檢方均受理偵辦。

2020年1月21日接任經發局長的陳凱凌，台灣大學城鄉所碩士、師範大學法學博士，曾於大學院校任教，也曾擔任新竹市政府都發局長、桃園大眾捷運公司總經理、高雄市政府捷運工程局長、建設局長、副秘書長等職務。